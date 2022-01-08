https://news.day.az/medicine/1424439.html Китайские ученые раскрыли теорию о происхождении омикрон-штамма
Китайские ученые раскрыли теорию о происхождении омикрон-штамма
Ученые из Китайской академии наук заявили, что омикрон-штамм коронавируса мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей.
Исследование было опубликовано в научном журнале Journal of Genetics and Genomics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным исследователей, изначально грызуны заразились коронавирусной инфекцией от людей. Отмечается, что в течение года, в организме животных вирус начал мутировать, что привело к появлению нового варианта COVID-19, которым уже заразились люди.
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