Китайские ученые раскрыли теорию о происхождении омикрон-штамма

Ученые из Китайской академии наук заявили, что омикрон-штамм коронавируса мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей.

Исследование было опубликовано в научном журнале Journal of Genetics and Genomics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным исследователей, изначально грызуны заразились коронавирусной инфекцией от людей. Отмечается, что в течение года, в организме животных вирус начал мутировать, что привело к появлению нового варианта COVID-19, которым уже заразились люди.