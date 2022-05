Высокое давление у беременных повышает риск проблем с сердцем в будущем

Женщины с гипертензией и преэклампсией, развившимися на фоне беременности, в будущем сильнее остальных рискуют столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выяснили кардиологи из Женской больницы Бригама в США. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of the American College of Cardiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали медицинские данные более 60 тыс. матерей. Как выяснилось, у переживших во время беременности проблемы с повышенным давлением, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был в среднем на 63% выше. В частности, после преэклампсии риск возрастал на 57%, после гестационной гипертензии - на 84%. Большая часть случаев оказалась связана с развитием хронической гипертонии, гиперхолистеринэмии, диабета 2-го типа и/или набором веса после родов.

"Женщин с гестационной гипертензией или преэклампсией в анамнезе следует проинформировать о том, что они подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний", - отмечают авторы работы.

Ученые предлагают проводить женщинам, перенесшим преэклампсию и гестационную гипертензию, обследование, направленное на установление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и давать рекомендации по борьбе с этими факторами - возможно, это позволит снизить вероятность развития проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе.