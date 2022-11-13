Как вирус попадает в клетки?

Ученые из Университетов Уэлшера и Дьюка опубликовали видео проникновения вируса в клетки. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru результаты работы описаны в журнале Nature Methods.

Заражение в организме происходит во время проникновения вируса в клетки, где он захватывает клеточный механизм для создания собственных копий. Для этого патогену необходимо преодолеть защитный слой из слизи и тканей, которыми покрыты дыхательные пути и кишечник - часто основные области, куда пытается внедриться вирус.

Специалисты использовали уникальную технологию под названием 3D-TrIm (3D-Tracking and Imaging Microscopy, 3D-микроскопия наблюдения и визуализации). Она предполагает собой объединение двух микроскопов в один. Первое устройство фиксирует фокус на быстро перемещающемся объекте, наводя лазер вокруг вируса десятки тысяч раз в секунду. Второй микроскоп делает 3D-изображения окружающих клеток.