Увеличилось число зараженных COVID-19 в мире

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 634 млн 983 тыс. 244, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 609 тыс. 692 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число случаев COVID Число умерших пациентов США 97 млн 995 тыс. 355 1 млн 74 тыс. 484 Индия (данные на утро субботы) 44 млн 665 тыс. 643 530 528 Франция (данные на утро пятницы) 37 млн 288 тыс. 432 158 711 Бразилия (данные на утро субботы) 34 млн 908 тыс. 198 688 656 Германия 36 млн 33 тыс. 395 155 588

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 848,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 286 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 405, в Бразилии - 3 198, в Германии - 1 855. Сведения не изменись с минувшей субботы.