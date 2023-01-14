Названы главные признаки переохлаждения

При игнорировании лечения переохлаждение, которое часто возникает у человека в морозную погоду, может привести к полному отказу сердца и дыхательной системы и, в конечном итоге, к смерти. Врач-реаниматолог, медицинский эксперт "Инвитро" Сергей Симбирцев в беседе с "Газетой.RU" перечислил главные признаки заболевания, передает Day.Az.

К ним эксперт отнес дрожь, невнятную речь, медленное дыхание, слабый пульс, нарушение координации и появление ярко-красного цвета кожи. "Дрожь - самое первое, что вы заметите, потому что это автоматическая защита вашего тела от холода - попытка согреться", - пояснил Симбирцев.

По словам реаниматолога, переохлаждение зачастую возникает под воздействием холода или погружения в ледяную воду. Также он рассказал, что при умеренном переохлаждении применяют пассивное внешнее согревание.

"После того, как мокрая одежда снята, пациента накрывают одеялом или другим утеплителем. Получающееся в результате снижение потерь тепла в сочетании с собственной выработкой тепла пациентом вызывает согревание", - разъяснил он.

Чтобы избежать переохлаждения в холодное время года, важно надевать головной убор, избегать перенапряжения, носить свободную и многослойную одежду, резюмировал специалист.