Создан препарат против всех вариантов коронавируса

Ученые Стэнфордского университета, Калифорнийского университета и Гарвардской медицинской школы создали молекулу на основе части шиповидного белка (S-белка), которая прикрепляется к вирусу и предотвращает слияние SARS-CoV-2 с клеткой зараженного хозяина. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для заражения клетки необходимо, чтобы вирусный шиповидный S-белок связался с клеточным рецептором ACE2. Противовирусные препараты различных классов ингибируют это связывание, предотвращая распространение инфекции. Они включают в себя пептидные ингибиторы, которые блокируют образование пучка из шести белковых спиралей с участием специфических мотивов S-белка - так называемых гептадных повторов 1 и 2 (HR1HR2). Это позволяет предотвратить слияние вирусной мембраны с мембраной клетки.

Новый ингибитор longHR2_42 представляет собой модифицированный пептид HR2, который взаимодействует с тройной спиралью HR1, блокируя тем самым образование шестиспирального пучка. Препарат нацелен на ту часть вируса, которая почти не меняется в ходе эволюции, поэтому он должен быть эффективным против различных штаммов SARS-CoV-2, включая варианты омикрон.

В настоящее время ученые тестируют ингибитор на мышах, инфицированных SARS-CoV-2. Предполагается, что препарат можно применять ингаляционным методом, чтобы он попадал в дыхательные пути на раннем этапе инфекции, что позволит предотвратить тяжелые респираторные симптомы.

Другие методы лечения COVID-19 основаны на препаратах, которые прикрепляются к внешней стороне шиповидного белка. Например, бебтеловимаб нацелен на ту часть S-белка, которая со временем мутировала, поэтому она не работает против новых вариантов COVID-19.