Перечислены провоцирующие мигрень факторы

Доктор медицинских наук, врач-невролог клинико-диагностического центра "К-9" Наталья Шиндряева перечислила факторы, способные вызвать мигрень. О них она рассказала изданию "Газета.ру", передает Day.Az.

Невролог отметила, что женщины в три раза чаще мужчин страдают мигренью. Она пояснила, что это связано с гормональными изменениями в течение менструального цикла. Однако, добавила специалист, существует ряд других факторов, провоцирующих мигрень, которые не зависят от пола человека.

Например, к ним относятся стресс и недосып, изменение погоды, пропущенные приемы пищи, а также сильные запахи, рассказала Шиндряева. Помимо этого, продолжила она, приступ головной боли могут вызвать неожиданные и громкие звуки, яркий или мигающий свет.

По словам врача, у страдающих мигренями людей повышен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и судорог. Она подчеркнула, что лечение должен назначать врач, указав, что домашние методы не всегда эффективны. Шиндряева предупредила, что не следует выпивать сладкие напитки, не зная своего артериального давления, даже если от них становится легче.