В Австралии рассказали о факторах, способствующих развитию деменции

Более 401 000 австралийцев живут с деменцией, которая обогнала ишемическую болезнь сердца как ведущую причину преждевременных смертей среди пожилого населения 26-миллионного континента, согласно данным, опубликованным Австралийским институтом здравоохранения и социального обеспечения, сообщает 23 февраля Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC), передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

За последнее десятилетие количество лет здоровой жизни, потерянных из-за деменции, выросло более чем на 60%. В 2018-19 годах 3 миллиарда австралийских долларов (155 млрд руб.) было потрачено в стране непосредственно на здравоохранение и уход за пожилыми людьми с деменцией.

Она обогнала ишемическую болезнь сердца как ведущую причину болезней и преждевременной смерти у людей старше 65 лет. В целом деменция была второй по значимости причиной смерти в 2020 году, а в 2020-21 годах около 25,5 тыс. человек были госпитализированы с деменцией.

Почетный медицинский советник ассоциации Dementia Australia и директор по исследованиям в области ухода за престарелыми в Austin Health доктор Майкл Вудворд, говорит, что это закономерный процесс. "Болезнь Альцгеймера и другие деменции становятся всё более распространенными, потому что наше население стареет", - объяснил Вудворд.

Его не удивляют данные института, которые показывают, что число людей с деменцией удвоится в течение следующих 35 лет. "Из этих цифр мы должны извлечь то, что нам нужно быть лучше подготовленными, нам нужно лучше понимать, что вызывает деменцию, какие лучшие стратегии снижения риска и лучшие способы профилактики деменции", - добавил доктор Вудворд.

В отчете института был выявлен целый ряд факторов риска развития деменции, включая хронические заболевания, такие как диабет и болезни сердца, курение, употребление алкоголя, гиподинамия, депрессия, глухота и даже загрязнение воздуха.

По словам генерального директора ассоциации Dementia Australia Мари Маккейб, всё это можно свести к минимуму, чтобы предотвратить старческое слабоумие.

"Диета действительно важна. Мы рекомендуем средиземноморскую диету, тренировать тело и мозг, обязательно обращать внимание на любую степень потери слуха, избегать травм головы, оставаться социально активными и заботиться о здоровье сосудов", - рассказала Маккейб.