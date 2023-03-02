Созданы наночастицы против коронавируса

Ученые Автономного университета Барселоны разработали новый тип наночастиц, которые повторяют структуру амилоидов и способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для создания наночастиц исследователи использовали дрожжевой пептид Sup35, с которым они объединили два минипротеина LCB1 и LCB3. Эти минибелки имеют структуру в виде тройной спирали, которая придает им стабильность и позволяет установить множественные контакты с вирусным белком.

Этот подход позволил исследователям сконструировать две сферические наночастицы, названные OligoBinders, каждая из которых несла на своей поверхности более 20 копий LCB1 или LCB3. Это придало частицам сильное сродство к вирусу и дало им возможность связываться одновременно с несколькими шиповидными белками.

Эксперименты показали, что наночастицы препятствуют слиянию подобных коронавирусу вирусных частиц SC2-VLP с мембраной клеток, экспрессирующих на своей поверхности рецептор ACE2r. Этот рецептор служит входными воротами для SARS-CoV-2 во многие клетки человеческого организма, включая клетки легких. Как пишут авторы, их технология может найти применение в терапии и диагностике SARS-CoV-2.