Терапевт объяснила опасность низкого уровня гемоглобина

Пониженные показатели гемоглобина у человека говорят об анемии - заболевании, которое встречается почти у трети населения планеты. Об этом рассказала "Известиям" старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева в пятницу, 3 марта, передает Day.Az.

По ее словам, анемия может быть связана с дефицитом железа, витамина В12 и других важных для организма микроэлементов.

"При возникновении этого заболевания человек ощущает усталость, боль в голове и мышцах. Появляется жгучее чувство на языке, ухудшается память и сон, повышается нервная возбудимость и уровень тревожности. Симптомами анемии также являются побледнение кожи и слизистых, выпадение и ломкость волос", - уточнила Савельева.

Она отметила, что на низкие показатели гемоглобина в крови могут указывать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, снижение давления и мышечного тонуса. Также человек может столкнуться с ослаблением иммунной системы, отсутствием аппетита. У детей ухудшается память, интеллект и концентрация внимания.

"У женщин низкий гемоглобин приводит к сбоям менструального цикла. Во время беременности это состояние является особенно опасным. Если плод не получает необходимое количество микроэлементов, это может привести к тому, что ребенок родится с низким весом, а также с серьезными нарушениями в развитии. При железодефицитной анемии у женщин повышается риск преждевременных родов и выкидыша", - предостерегла врач.