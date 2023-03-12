Названы «утренние» симптомы проблем со здоровьем

"Утренние" симптомы проблем со здоровьем назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1". Прежде всего, он порекомендовал после пробуждения изучить свое отражение в зеркале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несимметричность черт лица и невозможность закрыть оба глаза - признаки инсульта или защемления лицевого нерва, предупредил доктор. Лечение этих диагнозов важно начать оперативно. "Поэтому надо обязательно посмотреть, погримасничать, язык вытянуть, взглянуть на его цвет", - заявил Мясников.

Кроме того, длительная скованность в ногах и руках после пробуждения сигнализирует о развитии ревматоидного артрита. Беспокойство также должны вызвать кровь в моче, черный стул и стул с кровью.