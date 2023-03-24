Врач предупредила об опасных последствиях сна в линзах

Регулярный сон в контактных линзах может спровоцировать серьезные болезни глаз. Об этом предупредила офтальмолог Алена Шкатова в беседе с "Газетой.Ru", передает Day.Az.

Как сообщила врач, контактные линзы ограничивают поступление кислорода к роговице и уменьшают обмен слезной жидкости. Если носить их слишком долго и не снимать на ночь, это может привести к ухудшению здоровья глаз. Среди опасных последствий круглосуточного ношения линз Шкатова выделила воспаление и инфекционный кератит. Также за ночь они могут прилипнуть к роговице, из-за чего их снятие может привести к травме глаза.