Как правильно использовать чайные пакетики для глаз?

Чайные пакетики могут помочь вам снять усталость глаз, а также уменьшить темные круги и мешки.

Знаете ли вы, как можно использовать чайные пакетики для глаз? На самом деле это очень полезное средство, так что не спешите их выкидывать.

Многие из нас страдают от темных кругов и мешков под глазами. Их причиной чаще всего является стресс, недостаток сна или даже генетика, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Сегодня вы узнаете, как можно применять использованные чайные пакетики для глаз. Если вам предстоит важное мероприятие, собеседование или вы просто хотите, чтобы ваш взгляд был ярким и привлекательным, попробуйте варианты, о которых мы расскажем ниже.

Чайные пакетики для глаз

Цезальпиния (Caesalpinia pulcherrima)

Caesalpinia pulcherrima, представитель семейства бобовых, помогает справиться с различными проблемами. Например, если у вас опухло лицо после плохого ночного сна или есть мешки под глазами, чайный пакетик с этим растением окажется очень кстати.

Дело в том, что цезальпиния обладает противовоспалительными свойствами. Помимо глаз, ее применяют в качестве вспомогательного средства, чтобы снять воспаление печени, сбить температуру и даже лечить бронхит и астму.

В нашем случае, при местном применении, чайные пакетики для глаз с этим растением помогают уменьшить темные круги и мешки под глазами. Для этого нужно заварить их в чашке воды, затем остудить и положить в качестве компресса на каждый глаз. В зависимости от серьезности проблемы, оставьте их на пятнадцать минут или подольше.

Ромашка лекарственная (Matricaria Camomilla)

Это средство известно всем. Хотя многие рекомендуют отвар ромашки для лечения ряда глазных инфекций, очень важно соблюдать осторожность при его использовании.

Тем не менее, если вы уверены, что у вас нет аллергии на ромашку, ее применение окажется очень полезным. Только следите за тем, чтобы пакетики были плотно закрыты. Иначе частицы растения могут попасть в глаз и вызвать инфекцию, например, конъюнктивит.

Каким образом действуют чайные пакетики для глаз из ромашки? Все очень просто: снимая воспаление в этой чувствительной зоне лица. А потому взгляд сразу становится более свежим и открытым.

Фенхель (Foeniculum vulgare)

Фенхель используют не только для приготовления пищи, также можно сделать из него полезный настой. Использование чайных пакетиков с этим растением позволит вам справиться с проблемой усталости глаз. Это средство будет особенно полезно тем, кто много работает за компьютером и мало отдыхает.

Но на этом полезные свойства фенхеля не заканчиваются. Чайные пакетики для глаз могут помочь вам решить другие проблемы:

Конъюнктивит: положите чайные пакетики на каждый глаз максимум на десять минут. Это поможет уменьшить раздражение и зуд. Помните, что это заболевание очень заразно, независимо от того, вирусная или бактериальная инфекция является причиной воспаления. Так что следует обязательно показаться офтальмологу.

Блефарит: так называется воспаление, которое возникает на краю век. Оно протекает на фоне сухости глаз, слезотечения, а также сопровождается другими очень раздражающими симптомами. Чайные пакетики для глаз с фенхелем помогают облегчить эти проявления. Они также могут быть полезны в случае возникновения такой проблемы, как ячмень.

Полезные советы при кругах и мешках под глазами

Чайные пакетики помогают справиться с такими проблемами, как темные круги, мешки под глазами, и даже некоторыми заболеваниями, например, конъюнктивитом. Тем не менее мы хотим дать вам еще один полезный совет относительно их применения. Чтобы избавиться от темных кругов и мешков под глазами, предварительно охладите чайные пакетики.

Зачем это нужно? Холод стимулирует кровообращение и способствует выведению лишней жидкости, которая скапливается в зоне вокруг глаз. Для того чтобы усилить эффект, просто положите пакетики на несколько минут в холодильник.