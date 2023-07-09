Созданы капли для глаз, замедляющие ухудшение зрения

Ученые из Университета Огайо разработали глазные капли для замедления прогрессирования близорукости (миопии) у детей. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Ophthalmol, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Традиционные корректирующие меры, такие как очки и контактные линзы, обеспечивают немедленное улучшение зрения, но не решают основную проблему прогрессирования близорукости. Поэтому важно разрабатывать методы, останавливающие развитие заболевания. Близорукость связана с изменением формы глазного яблока, а именно - его вытягиванием по продольной оси. Это приводит к тому, что пучок отраженного от удаленных предметов света фокусируется не на сетчатке, а перед ней. В результате изображение получается размытым.

В исследовании оценивалась безопасность и эффективность двух низких доз атропина в концентрации (0,01% и 0,02%) по сравнению с плацебо. Удивительно, но 0,01%-ный раствор атропина показал наиболее значительное снижение осевого удлинения по сравнению с контрольными группами детей в возрасте от 6 до 10 лет с близорукостью. Всего в исследовании приняли участие 489 детей.

Замедление этого удлинения имеет решающее значение, поскольку миопия ухудшается в подростковом возрасте и может привести к различным осложнениям в дальнейшей жизни. Результаты этого исследования свидетельствуют о значительном прогрессе в изучении близорукости и дают надежду на разработку эффективных методов ее лечения.