Отоларинголог предупредил об осложнениях после ангины

Ангина может скрывать серьезные риски.

Как передает Day.Az, об этом "Комсомольской правде" заявил российский отоларинголог Борис Старосветский.

По его словам, существуют два типа ангины: бактериальная и вирусная. Врач отметил, что бактериальная форма может привести к опасным осложнениям, например, на почки, суставы и сердце.

Главные симптомы заболевания: резкое повышение температуры, увеличенные лимфоузлы и налет на миндалинах. Если боль в горле растет, а простые средства, например, полоскание, не помогают, нужно срочно обратиться к врачу.

Старосветский пояснил, что среди наиболее распространенных возбудителей заболевания - стрептококки и стафилококки. Врач подчеркнул, что установить точный диагноз и назначить лечение сможет только специалист, поэтому необходимо отказаться от самолечения.