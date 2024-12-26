Причины боли в грудной клетке, не связанные с сердцем

Боль в груди может указывать на хронические заболевания позвоночника и их осложнения, патологии пищеварительной системы (гастрит), заболевания бронхолегочной системы, защемление нерва при неправильно совершенном движении или длительном нахождении в неудобном положении, растяжение мышц. Об этом "Газете.Ru" рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, менеджер по развитию медицинских процессов компании АО "Сервье" Олег Рудоманов, передает Day.Az.

"При наличии боли в груди врачи в первую очередь стараются выяснить, связана ли боль с ишемической болезнью сердца и одним из ее основных проявлений - стенокардией. Но далеко не всегда этот симптом свидетельствует о болезнях сердца. Болевыми ощущениями сопровождается остеохондроз, межреберная невралгия, воспалительные процессы в пищеводе или легких. Даже если боли не причиняют значительных неудобств, нужно обратиться за консультацией к врачу. Это позволит своевременно обнаружить опасные для жизни состояния и предпринять меры для их устранения", - рассказал врач.

По его словам, диагностический поиск начинается с подробного опроса. Врачу необходимо знать все характеристики боли: интенсивность, характер, локализацию, иррадиацию (распространение боли), длительность, обстоятельства, при которых она возникла, принятые меры и эффект от них.

"При гастрите болевой синдром имеет ноющий, тупой характер. Ощущаемые за грудиной боли сходны с распиранием изнутри. Важное значение имеет любая связь боли с приемом пищи. При бронхите боли в груди появляются после нескольких дней кашля. Боли довольно сильные и становятся ярче при кашлевых толчках. Характерна одышка и повышенная температура. В случае с остеохондрозом защемлением нерва или растяжением мышц болезненные ощущения ноющие, тянущие. Их усиление происходит при физической нагрузке или движении", - объяснил врач.