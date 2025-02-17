Найдена связь между артритом и раком простаты

Ученые из Медицинского университета Фуцзянь (Китай) установили, что генетически обусловленный ревматоидный артрит связан с повышенным риском развития рака предстательной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи использовали методы менделевской рандомизации (МР), включая сводные данные полногеномных исследований, чтобы изучить причинно-следственные связи между тремя распространенными аутоиммунными заболеваниями - ревматоидным артритом, системной красной волчанкой (СКВ) и анкилозирующим спондилитом (АС) - и раком предстательной железы.

Результаты показали, что из трех заболеваний только наличие ревматоидного артрита, обусловленного генетически, было связано с увеличением риска рака простаты. При этом корреляции между СКВ или АС и раком предстательной железы выявлено не было. Подтверждение этих данных также было получено в ходе многофакторного анализа с учетом таких факторов риска рака, как курение и ожирение.

Ученые также отметили, что обратной причинно-следственной связи между раком предстательной железы и этими аутоиммунными заболеваниями в исследовании установлено не было. Иными словами, исследователи не нашли доказательств того, что это онкологическое заболевание может побудить иммунную систему начать поражать здоровые клетки и ткани организма.

"Полученные результаты подчеркивают важность регулярного мониторинга риска рака предстательной железы у пациентов с ревматоидным артритом. Врачи должны учитывать этот риск и, возможно, включать скрининг на рак предстательной железы в плановые осмотры таких пациентов", - добавили авторы исследования.