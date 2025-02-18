Врач оценил вред общей анестезии для здоровья

Анестезиолог-реаниматолог Михаил Немировский заявил, что общая анестезия, которой многие боятся, абсолютно безопасна при правильном подходе. Ее вред он оценил в Telegram-канале КГ MD Group, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач отметил, что у многих людей присутствует страх, что анестезия вредна для здоровья. Однако, по его словам, все используемые препараты прошли множество тестов и выводятся из организма в течение нескольких часов и не оставляют никаких долгосрочных следов.

Также Немировский назвал мифом утверждение, что человек может проснуться от наркоза во время операции. "Это случается крайне редко, но, если и происходит, врач тут же принимает меры, чтобы все прошло безопасно. Это не что-то страшное, скорее просто необходимость корректировки", - рассказал он.

При этом реаниматолог подтвердил, что аллергия на анестезию существует, но случается это крайне редко. "Перед анестезией мы всегда обсуждаем аллергии с пациентом, чтобы снизить риски. Если у вас есть опасения или были реакции на анестезию, обязательно скажите об этом врачу", - подытожил Немировский.