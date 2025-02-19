Ученые выяснили, что может защитить от снижения умственных способностей

Ученые из Университета Южной Калифорнии доказали, что даже во взрослом возрасте мозг человека способен порождать новые клетки мозга нейроны. Более того, этот процесс играет важную роль в сохранении когнитивных функций, особенно в способности обучаться на слух. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя большинство нейронов формируется в раннем возрасте, в некоторых областях мозга процесс нейрогенеза продолжается и во взрослом состоянии. Однако его значимость и влияние на когнитивные функции до сих пор являются предметом научных дискуссий. Исследования на мышах указывали на связь новых нейронов с памятью и пространственным обучением, но влияние этого процесса на когнитивные способности человека оставалось малоизученным.

Чтобы выяснить, как нейрогенез связан с когнитивными функциями у взрослых, ученые исследовали пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Перед хирургическим вмешательством они проходили когнитивные тесты, а затем ученые анализировали их мозговую ткань на наличие новых нейронов.

Результаты исследования показали, что у пациентов с более активным нейрогенезом наблюдалось меньшее снижение когнитивных функций, особенно в области вербального обучения - способности воспринимать и запоминать информацию на слух. Этот вывод удивил исследователей, так как в экспериментах на мышах новые нейроны были больше связаны с пространственным ориентированием.

С возрастом когнитивные функции снижаются, а у пациентов с эпилепсией и деменцией этот процесс может происходить быстрее. Учитывая полученные данные, ученые предполагают, что стимулирование нейрогенеза может стать перспективным направлением в разработке методов восстановления когнитивных способностей.

В настоящее время исследовательская группа начала клинические испытания, направленные на улучшение нейрогенеза у пациентов с эпилепсией с помощью аэробных упражнений. Первые участники успешно завершили тестирование, и в дальнейшем планируется привлечение дополнительных пациентов для оценки эффективности метода.