Названы методы профилактики рака кожи

Для профилактики рака кожи нельзя находиться под открытым солнцем с 11:00 до 16:00, периода наиболее интенсивного ультрафиолетового излучения, сказала "Газете.Ru" дерматовенеролог отделения общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Гончакова, передает Day.Az.

"Меланома кожи - злокачественная опухоль, исходящая из меланоцитов (пигментных клеток) кожи. Профилактика - лучшее лечение меланомы. Применение солнцезащитных средств с фильтрами широкого спектра при правильном использовании эффективно защищают кожу от солнечных лучей", - отметила врач.

Кроме того, по ее словам, нужно носить одежду, защищающую от прямых солнечных лучей. Это рубашки с длинными рукавами, шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки.

"Эту культуру важно прививать детям с самого раннего возраста. Внимательное отношение к своему организму, наблюдение за изменениями (новые пигментные пятна, родинки, изменение их внешнего вида), своевременное обращение к врачу. Все это поможет избежать развития меланомы и вовремя ее диагностировать", - добавила Гончакова.