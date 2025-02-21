Названы неочевидные симптомы фиброза печени

Снижение либидо и половая дисфункция могут указывать на развитие фиброза печени, рассказала "Газете.Ru" врач общей практики АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), профессор РНИМУ им. Пирогова Ольга Шархун, передает Day.Az.

Цирроз - заболевание печени, при котором нормальные клетки печени (гепатоциты) повреждаются, а затем замещаются рубцовой тканью. Это называется фиброзом. Его опасность заключается в том, что фиброзные клетки мешают печени выполнять свои основные функции.

"Цирроз и фиброз печени являются хроническими заболеваниями, которые могут долгое время не проявляться ярко выраженными симптомами. Однако существуют некоторые неочевидные и иногда игнорируемые симптомы, которые могут указать на заболевание печени. К таким симптомам можно отнести утомляемость и слабость. Многие пациенты замечают общий упадок сил, чувство усталости, которое не проходит даже после отдыха. Это может быть связано с тем, что печень теряет способность выводить токсины", - объяснила врач.

На цирроз могут указывать ухудшение аппетита и снижение массы тела. Проблемы с пищеварением: боли в животе, вздутие, тошнота или даже рвота, также могут быть связаны с ухудшением функции печени. Кроме того, проблемы с засыпанием, частые пробуждения ночью или ночные кошмары могут быть связаны с нарушением метаболизма веществ и токсинов в организме.

"Печень отвечает за выработку факторов свертывания крови. При нарушениях ее функций могут легко возникать синяки, отмечается повышенная кровоточивость (например, из носа или десен). Появление сосудистых звездочек и красных пятен на коже груди и живота, пауковидных вен тоже могут быть симптомом фиброза, как и отеки на ногах и увеличение живота", - отметила Шархун.

Но эти симптомы не всегда означает наличие цирроза или фиброза печени, однако они требуют консультации со специалистом. Ранняя диагностика и лечение могут значительно замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни.