Ученые превратили жировые клетки в инструмент борьбы с раком

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали жировые клетки, которые помогают замедлить рост раковых опухолей, "отбирая" у них питательные вещества. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Biotechnology (NatBio), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, новый способ лечения рака опирается на методы пластической хирургии, включая липосакцию. Он заключается в преобразовании белого жира в бежевый с помощью технологии редактирования генома CRISPR. Измененные клетки активно поглощают элементы, которые обычно используют опухоли для своего развития, тем самым лишая ее возможности эффективно поддерживать свое существование.

В ходе экспериментов измененные клетки внедряли в организм пациентов рядом с опухолевыми образованиями. В ходе исследования было установлено, что, даже если модифицированные клетки находились на некотором расстоянии от опухоли, они все равно замедляли ее рост.

Руководитель исследования Надав Ахитув отметил, что жировые клетки являются удобной платформой для клеточной терапии, так как их легко извлекать, модифицировать и вводить обратно, не вызывая серьезных побочных эффектов.

Эксперименты показали, что метод эффективен для лечения различных видов рака - молочной железы, поджелудочной железы и простаты. Также существует потенциал использования этого подхода для борьбы с агрессивными и трудноизлечимыми формами рака, такими как глиобластома мозга.