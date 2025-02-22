Ученые выяснили, как противоопухолевые лекарства проникают в раковые клетки

Ученые из Калифорнийского университета установили, что противораковые препараты проникают в раковые клетки, используя уникальный сигнальный механизм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многие виды раковых опухолей имеют на своей поверхности избыток белка P-кадгерина, который встроен в клеточную мембрану. Этот белок стал целью для разработки новых методов лечения, поскольку он является своеобразным "маркером" раковых клеток.

Одним из способов доставки лекарств в раковые клетки является использование моноклональных антител, которые связываются с P-кадгерином. Однако долгое время оставалось неясным, как именно эти антитела проникают в клетку после того, как прикрепляются к белку.

Ученые провели серию экспериментов для того, чтобы более подробно изучить процесс связывания антител с P-кадгерином. Было установлено, что P-кадгерин существует в клеточной мембране в виде димера - пары белков, которые могут быть связаны между собой по-разному. Одной из таких форм является X-образная форма димера, которая активируется при связывании антитела.

Когда антитело соединяется с P-кадгерином, это приводит к изменению формы димера в стабильную X-форму. Эта трансформация запускает химический сигнал, который заставляет мембрану клеток "захватывать" антитело и весь его комплекс в виде маленького пузырька. После этого антитело, P-кадгерин и доставляемое лекарство - направляется в лизосомы (клеточные "пищеварительные" пузырьки) , где они расщепляются и уничтожают клетку.

По мнению ученых, их открытие может значительно повлиять на подходы к лечению рака, а также в будущем помочь в создании более безопасных и точных методов доставки лекарств.