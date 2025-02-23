Ученые обнаружили в мозге механизм, который помогает преодолеть страх

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выявили точный механизм в мозге, который позволяет животным и людям преодолевать инстинктивный страх. Работа, опубликованная в журнале Science, открывает новые перспективы для лечения тревожных расстройств, фобий и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда ученых под руководством доктора Сары Медерос и профессора Сони Хофер изучала процесс привыкания к потенциальной угрозе на примере мышей. В эксперименте грызунам показывали расширяющуюся тень сверху, имитирующую приближающегося хищника. Вначале мыши убегали в укрытие, но со временем, осознав отсутствие опасности, переставали реагировать на стимул.

Этот процесс позволил исследователям проследить, какие области мозга отвечают за подавление страха. Оказалось, что главную роль в нем играет зрительная кора и вентролатеральное геникулярное ядро. Ученые выяснили, что зрительная кора необходима для того, чтобы научиться подавлять страх, но после обучения она перестает играть ключевую роль. А геникулярное ядро- подкорковая структура мозга - хранит воспоминания об этом обучении и регулирует страховые реакции.

Процесс обучения сопровождается выбросом эндоканнабиноидов - сигнальных молекул, регулирующих настроение и память. Это снижает тормозящие сигналы в геникулярном ядре и активирует нейроны, подавляющие страх.

Ранее считалось, что обучение и хранение воспоминаний происходят в коре головного мозга, но теперь выяснилось, что подкорковые структуры тоже могут хранить важные поведенческие реакции. При этом нарушение работы геникулярного ядра и эндоканнабиноидной системы может быть одной из причин фобий, ПТСР и тревожных состояний.

В будущем ученые планируют исследовать эти механизмы у людей и разрабатывать новые способы лечения страхов и тревожных расстройств, воздействуя на эти зоны мозга. По словам профессора Хофер, открытие может стать основой для новых методов лечения страха и тревожности, помогающих людям контролировать свои эмоции и адаптироваться к стрессовым ситуациям.