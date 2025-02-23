Раскрыт механизм развития диабета при избыточном весе

Ученые из Института исследований сердца и легких Общества Макса Планка установили, что при ожирении активно синтезирующийся гормон адреномедуллин блокирует действие инсулина в кровеносных сосудах, что ведет к ухудшению усвоения глюкозы и повышению уровня сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Диабет второго типа часто возникает у людей с избыточным весом. Считается, что значительный объем жировой ткани способен снизить клеточную восприимчивость к важнейшему гормону, отвечающему за расщепление глюкозы - инсулину. Переизбыток инсулина в крови повышает устойчивость периферических тканей к нему, что со временем приводит к нарушению углеводного, липидного и белкового обмена.

Несмотря на наличие множества данных о связи ожирения и диабета, механизм их взаимовлияния до конца не изучен. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели эксперименты на мышах.

Он показал, что ожирение, вызванное высококалорийным питанием, вызывает сбои в работе сосудов. Это, в свою очередь, мешает инсулину эффективно снижать уровень сахара в крови. Такие пагубные эффекты возникают из-за повышения уровня гормона адреномедуллина.

Ученые также обнаружили, что при удалении рецепторов адреномедуллина у мышей с ожирением восстанавливался нормальный кровоток, улучшалась усвояемость глюкозы и снижался уровень сахара в крови. Комбинированное лечение ингибиторами адреномедуллина и фактором комплемента Н (одним из защитных белков крови) усиливало эффект.

Ученые надеются, что их открытие в будущем поможет повысить эффективность борьбы с сахарным диабетом. По мнению исследователей, новую информацию можно использовать для создания новых эффективных лекарств, стабилизирующих не только уровень сахара в крови, но и сосудистую функцию.