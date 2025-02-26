Ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь особенно опасен для мозга

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса установили, что человеческий мозг наиболее уязвим к негативному воздействию алкоголя в период эмбрионального развития и в возрасте от 15 до 19 лет. Результаты исследования опубликованы в the British Medical Journal (BMJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ученых, спиртные напитки прежде всего наносят вред клеткам мозга, и лишь затем его пагубное влияние распространяется на внутренние органы, такие как печень и поджелудочная железа.

Особую опасность для развития ребенка представляет алкоголь, потребляемый беременными женщинами. Это может привести к проблемам с когнитивными функциями, которые могут проявиться даже после рождения.

Также в группу риска входят подростки в возрасте от 15 до 19 лет. В этот период клеточные структуры мозга все еще находятся в стадии развития, и алкоголь может существенно повлиять на их формирование.

Ученые отмечают, что употребление спиртного в подростковом возрасте связано с уменьшением объема коры головного мозга, ухудшением функциональной связности и замедлением процессов формирования белого вещества. Белое вещество также играет роль в обмене информацией между различными отделами мозга. Оно обеспечивает передачу сигналов между моторными и сенсорными областями, позволяя людям осуществлять движения и воспринимать внешний мир.