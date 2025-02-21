Названы едва заметные признаки проблем с сердцем

На проблемы с сердцем могут указывать едва заметные изменения в состоянии стоп, предупредил фармацевт Ноэль Уикс. Их специалист назвал изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уикс обратил внимание на то, что люди часто игнорируют такие проблемы, как постоянно холодные ступни и грибковые инфекции ногтей, однако они могут быть признаком смертельно опасных заболеваний сердца. "Зачастую ноги - это первая часть тела, на которую негативно воздействует наиболее распространенная причина проблем с сердцем - закупорка жиром питающих этот орган и все остальное тело кровеносных сосудов", - объяснил он.

По словам фармацевта, когда кровь и кислород нормально не поступают к сердцу, риск сердечного приступа резко возрастает. При этом в пальцах ног артерии из-за их небольшого размера закупориваются в первую очередь. Из-за нарушения кровообращения в нижних конечностях ногти утолщаются и становятся ломкими, а стопы начинают неметь и отекать, рассказал Уикс.

На недиагностированные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, по словам фармацевта, может указывать и боль в ногах при ходьбе, которая варьируется от легкой до сильной и обычно проходит после нескольких минут отдыха. Также он посоветовал не игнорировать такие тревожные признаки, как покалывание, боль, жжение, волдыри или незаживающие язвы, грибковые инфекции и сухость кожи стоп.