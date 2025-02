https://news.day.az/medicine/1733099.html

Ученые раскрыли «сеть наркотрафика» в мозге человека

Нидерландские ученые из Лейденского университета выяснили, каким образом в мозге человека передвигаются эндоканнабиноиды - похожие на вещества из марихуаны молекулы, вырабатываемые нашим организмом. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.