Невролог рассказала о неожиданной причине обмороков

Головокружения, обмороки и шаткость при ходьбе могут возникать при различных заболеваниях и состояниях, предупредила невролог медицинской компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова. О неожиданной причине обмороков она рассказала в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам доктора, потеря сознания может возникать из-за синдрома подключичного обкрадывания - это состояния, когда кровь из позвоночной артерии плохо поступает в руку из-за сужения или закупорки артерии, проходящей через плечо и под ключицей. "Это приводит к "обкрадыванию" - то есть снижению - кровоснабжения мозга, поскольку организм пытается компенсировать недостаток кровотока в руке", - объяснила врач.

У людей с синдромом подключичного обкрадывания могут возникать головокружение, обмороки, шаткость при ходьбе, шум в ушах, зрительные нарушения, например, двоение в глазах, а также слабость, похолодание или онемении одной руки. Еще одним характерным, но не специфическим признаком этого синдрома невролог назвала разницу систолического или верхнего давления при измерении артериального давления между руками - более 20 миллиметров ртутного столба.

При возникновении таких симптомов невролог посоветовала сначала обратиться к терапевту, кардиологу или неврологу для правильной диагностики и лечения. "Тактику лечения определяет врач в зависимости от клинической ситуации: выраженности симптомов, наличия показаний и противопоказаний к хирургическому лечению", - добавила врач.