Искусственную кожу научили восстанавливаться за секунды

Международная группа ученых создала прототип искусственной кожи, которая показала значительный прогресс в самовосстановлении. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты разработали искусственную кожу на основе термопластичного полиуретана. Каркас материала состоит из мягких и жестких сегментов, обеспечивающих гибкость и прочность соответственно. Ученые заметили, что благодаря прочным водородным связям и термопластичности кожа может быстро восстанавливаться при повреждении.

В ходе тестирования поврежденная кожа смогла восстановить 80 процентов функциональности в течение 10 секунд. Ученые отметили, что ранние образцы восстаналивались за несколько минут или даже часов. Специалисты научились создавать кожу с рекордными сроками самовосстановления благодаря образованию в материале внутриклеточных дисульфидных связей.

Основное предназначение электронной кожи - сбор медицинских данных. Благодаря встроенным датчикам она может получать данные о сердце с помощью электромиографии и электрокардиографии. Также материал получает информацию о движении суставов. Ученые заметили, что добились главной цели - создать материал, который мог бы непрерывно собирать медицинские данные даже при частичном разрушении.