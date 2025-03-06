Продукт переработки холестерина связали с болезнью Паркинсона

Ученые из Уханьского университета (Китай) обнаружили, что продукт переработки холестерина 24-OHC провоцирует образование телец Леви и дисфункцию дофаминергических нейронов в мозге - двух основных признаков болезни Паркинсона. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи установили, что 24-OHC, метаболит холестерина, присутствует в большом количестве в мозге людей с болезнью Паркинсона. С возрастом его концентрация также увеличивается в крови. Эксперименты показали, что блокирование фермента, преобразующего холестерин в 24-OHC, предотвращает повреждение дофаминовых нейронов. Это подтверждает, что 24-OHC играет ключевую роль в прогрессировании болезни.

Дополнительные эксперименты на нейронах, выращенных в лабораторных условиях, продемонстрировали, что 24-OHC превращает нормальные волокна белка альфа-синуклеина в вредоносные, что усиливает распространение телец Леви. Так называют патологические включения в головном мозге, провоцирующие дегенерацию нейронов и ухудшение двигательных функций.

Эти результаты подчеркивают потенциальную эффективность препаратов, которые блокируют преобразование холестерина в холестерин-24-гидроксилазу (CYP46A1), как возможное средство лечения болезни Паркинсона. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, какое влияние экспериментальное лечение окажет на добровольцев.