Ученые раскрыли, определяют ли гены продолжительность жизни

Ученые из Оксфордского центра здоровья населения установили, что факторы окружающей среды объясняют 17% различий в риске ранней смерти по сравнению с менее чем 2% генетической предрасположенности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали данные почти полумиллиона человек, предоставленные Биобанком Великобритании. Исследователи стремились оценить влияние 164 стимулов окружающей среды и генетических факторов риска 22 основных заболеваний на старение, возрастные заболевания и продолжительность жизни.

Результаты показали, что генетическая предрасположенность обуславливает лишь 2% различий в риске раннего летального исхода. Из 25 независимых факторов окружающей среды наибольшее влияние на смертность и биологическое старение оказали курение, социально-экономический статус, физическая активность и условия жизни.

Исследователи также подсчитали, что с курением было связано 21 заболевание, с социально-экономическими факторами (такими как доход семьи, наличие собственного жилья и статус занятости) - 19 заболеваний, а с физической активностью - 17.

Также было доказано, что факторы, влияющие на здоровье в раннем возрасте, включая вес тела в 10 лет и курение матери во время беременности, влияют на старение и риск преждевременной смерти 30-80 лет спустя. Воздействие окружающей среды в большей степени определяет вероятность развития заболеваний легких, сердца и печени, в то время как генетический риск преобладает при деменции и раке молочной железы.