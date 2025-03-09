Врач назвал бесполезные добавки для пищеварения

По мнению хирурга и гастроэнтеролога Карана Раджана из Университета Сандерленда, пробиотики с множеством штаммов бактерий не помогут укрепить здоровье кишечника. Бесполезными также могут оказаться добавки, содержащие только "лактобактерии" или "бифидобактерии". Рекомендации эксперта приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пробиотики - это непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии. Они содержатся в продуктах питания (таких как квашеная капуста и йогурт) и активно выпускаются в виде пищевых добавок.

Доктор Раджан предостерегает от покупки пробиотиков, на упаковке которых не указана информация о конкретных штаммах, помогающих решить определенные проблемы со здоровьем. "Лактобактерии" или "бифидобактерии" являются лишь общими терминами. По словам врача, качественный продукт маркируется конкретным названием, например - "lactis BB-12 + S. thermophilus". Это штамм бактерий полезен для предотвращения диареи, вызванной приемом антибиотиков.

Также не стоит приобретать добавки с множеством сложных на слух названий бактериальных штаммов. Раджан пояснил, что такое количество разных бактерий не сможет "ужиться" в кишечнике, не нейтрализуя действие друг друга.