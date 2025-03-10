Названы детские привычки, формирующие неправильный прикус

Патологии прикуса у детей могут развиваться из-за сосания пальца, использования соски или привычки держать во рту посторонние предметы. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Полина Махортова, передает Day.Az.

"Длительное кормление из бутылочки после трех лет может привести к открытому прикусу и "бутылочному кариесу" - это форма кариеса, возникающая из-за частого контакта зубов с молоком или сладкими напитками, особенно во время сна, когда снижается слюноотделение и защитные функции полости рта", - поясняет Махортова.

Врач также отмечает, что поза ребенка во время учебы и отдыха играет важную роль.

"Если ребенок часто сидит, опираясь на одну сторону лица или кладя кулак под подбородок, это может привести к деформации челюсти, асимметрии лица и проблемам с дыханием", - добавляет она.

Некоторые нарушения остаются незаметными для родителей. Например, инфантильное положение языка - когда ребенок прокладывает его между зубами - способствует проблемам с прикусом и речью. В таких случаях важно вовремя обратиться не только к логопеду, но и к ортодонту.

"Неправильный прикус сказывается не только на улыбке, но и на общем состоянии здоровья. Он может вызывать дыхательные расстройства, хроническую гипоксию и нарушения осанки. Это, в свою очередь, приводит к быстрой утомляемости, снижению физической активности и падению мотивации к учебе", - подчеркивает специалист.

По словам Махортовой, отказ от вредных привычек и своевременное ортодонтическое лечение - важные меры профилактики.

"Родителям стоит следить за осанкой ребенка и его привычками, а при первых тревожных признаках обращаться к специалисту. Чем раньше выявлена проблема, тем проще ее решить", - заключает врач.