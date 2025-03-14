Стресс заставляет мозг принимать «шаблонные» решения

Ученые из Калифорнийского университета установили, что длительный стресс мешает принимать обоснованные решения и усиливает склонность к "автопилотному", шаблонному поведению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые давно замечали, что люди, подвергающиеся хроническому стрессу, часто компенсируют его вредными привычками, такими как курение или употребление нездоровой пищи, вместо того чтобы принимать взвешенные решения. Чтобы выяснить, почему так происходит, исследователи провели эксперимент на мышах.

В ходе него грызунов обучили нажимать рычаг для получения вкусных гранул, а затем подвергли умеренному стрессу, например, воздействию белого шума и влажной подстилки для сна. Результаты показали, что животные, не испытывавшие стресса, после насыщения переставали нажимать на рычаг, в то время как мыши в состоянии стресса продолжали это делать. Это указывало на потерю способности совершать обдуманные решения.

Ученые выявили два нервных пути, которые регулируют поведение животных. Оба начинаются в миндалевидном теле, обрабатывающем стресс, и ведут к важной части мозга, ответственной за баланс между привычками и осознанными решениями.

У мышей, не подвергшихся стрессу, один из этих путей был активно включен, тогда как у стрессированных животных - нет. Искусственная активация этого пути с помощью оптогенетики помогла мышам перестать "заедать" стресс.

Второй нервный путь был активен у стрессированных животных и неактивен у контрольной группы, что указывает на его роль в формировании вредных привычек как способа компенсации стресса.

Эксперты предполагают, что у людей процессы, вероятно, схожи, что открывает перспективы для лечения расстройств, связанных с зависимым поведением.