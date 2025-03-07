Врач рассказала, как наличие мышц связано с развитием деменции

Недостаточный вес после 65 лет связан с атрофией мозга и повышенным риском деменции, но речь идет именно о дефиците мышечной ткани.

Как передает Day.Az, об этом рассказала Gazeta.ru врач-терапевт, диетолог и эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.

"С возрастом тело человека меняется: мышечной массы становится все меньше, а жировой - больше, вес при этом может оставаться стабильным. Такое явление называется саркопенией и часто остается незамеченным. Страдать от дефицита мышечной массы может человек с нормальным или даже избыточным весом. Эта особенность затрудняет диагностику, а тем временем в организме нарушается обмен веществ, ухудшается работа нейронов", - добавила Фесенко.

Мышцы - это главный потребитель глюкозы. Когда их становится меньше, может возникнуть дисфункция метаболизма глюкозы, которая тесно связана с нейродегенерацией. Кроме того, слабость мышц ограничивает физическую активность, что только усугубляет когнитивные нарушения.

"Саркопения - это не только вопрос подвижности, но и питания. Если пожилой человек ест мало белка, мозг не получает достаточно аминокислот для синтеза нейромедиаторов. Поэтому важнее следить не за цифрами на весах, а за тем, чтобы в рационе было достаточно белка, воды и витаминов, а в жизни - движения и эмоций", - отметила врач.