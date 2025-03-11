Названы болезни, на которые указывают боль и пульсация в висках

Боль и пульсация в висках - это симптом, который может наблюдаться при различных заболеваниях и состояниях, требующих пристального внимания врача. Более подробно о причинах этого явления "Газете.Ru" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт "СМ-Клиника" Максим Барышев, передает Day.Az.

Он отметил, что шум в голове и висках - это шум движущейся крови. Для того чтобы человек начал воспринимать его в окружающей жизни, должны совпасть два фактора: повышение чувствительности слухового нерва и сила кровотока. Повышенная чувствительность обычно связана с такими состояниями, как тревожность, депрессия и общее истощение нервной системы, например при недосыпании. Если же говорить о пульсации конкретно в сосудах, то причины могут быть разными.

"Кровоток мозга обусловлен работой сонных и позвоночных артерий, и сдавление каждой из них вызывает усиление кровотока по остальным. Это одна из причин, по которой в висках может возникать пульсация и боль", - рассказал Барышев.

Вторая возможная причина - рост внутричерепного давления из-за нарушения работы вен. В этом случае организм спазмирует артерии для повышения давления в сосудах мозга.

"Третья возможная причина - воспаление троичного лицевого нерва, отвечающего за работу жевательных мышц. Он может поражаться вирусом герпеса и прекратить давать адекватные стимулы в жевательные мышцы. Это влечет за собой смещение и нарушение работы челюсти. А когда челюсть работает с одной стороны, ее движение может косвенно пережимать сосуды височной области. Не говоря уже о риске других проблем височно-челюстной области, вроде дисфункции сустава, проблемах с прикусом, ночным скрежетом зубов", - добавил специалист.

В заключение врач отметил, что при появлении боли или пульсации в висках важно обратиться за помощью к врачу. Не стоит ждать, что проблема решится сама собой и заниматься самолечением, поскольку это может значительно усугубить ситуацию.