Врач рассказал о симптомах болезней почек

Отеки различных локализаций могут говорить о патологических процессах в почках.

Как передает Day.Az, о некоторых симптомах заболеваний парного органа 12 марта "Известиям" рассказал врач-уролог медицинской компании "СберЗдоровье" Павел Низин.

"При нарушении работы почек могут возникнуть разнообразные симптомы. К одному из них относятся отеки различных локализаций - лица, рук, ног. Они возникают в связи с задержкой жидкости из-за нарушения выведения почками натрия и воды", - объяснил он.

Низин напомнил, что также симптомом наличия патологии могут быть изменения в мочеиспускании. Например, оно становится редким или, наоборот, учащенным, прерывистым. Также могут возникать изменения в свойствах мочи. При инфекционных процессах она становится пенистой или мутной, при мочекаменной болезни - с примесью крови. При этом ее появление нередко выявляется только при сдаче анализа.

Кроме того, может возникать боль в пояснице, чаще с одной стороны. Она бывает при воспалительном процессе, например пиелонефрите, обострении мочекаменной болезни. Также могут возникать неспецифические признаки, среди которых усталость, слабость, снижение аппетита, тошнота, рвота, кожный зуд, повышение артериального давления.