Найден новый способ диагностики и лечения рака желудка

Рак желудка занимает четвертое место среди причин ухода из жизни от онкологических заболеваний в мире. Хотя H. pylori давно известна как основной фактор риска, лишь у 1% инфицированных развивается рак.

Ученые задались вопросом, почему это происходит, и обнаружили, что другие бактерии могут играть важную роль в прогрессировании заболевания.

Используя современные технологии визуализации, исследователи выяснили, что H. pylori колонизирует желудочные железы, в то время как другие бактерии проникают в более глубокие слои слизистой оболочки желудка при предраковом состоянии, известном как желудочно-кишечная метаплазия. Это открытие указывает на то, что утечка бактерий в ткани желудка может быть ранее неизученным фактором развития рака.

"Мы взволнованы потенциалом этого открытия, которое может открыть новые направления в профилактике рака желудка. Возможно, что лечение антибиотиками, направленное на эти бактерии, может стать эффективным подходом", - отметила доктор Аманда Росситер-Пирсон, руководившая исследованием.