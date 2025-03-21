Названы проблемы со здоровьем, на которые указывает головокружение

Причинами головокружения могут быть дефицит витамина B, магния и железа, злоупотребление кофеином, депрессия, тревога, гормональные изменения, вестибулярная мигрень и отложение кристаллов кальция во внутреннем ухе. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач отметила, что часто причиной головокружений, не связанных с серьезными патологиями, выступает заболевание внутреннего уха, при котором из преддверия в полукружный канал вестибулярного аппарата попадают отолиты (кристаллы карбоната кальция). В этом случае обычно назначают медикаментозное лечение, которое назначает невролог.

Также головокружение может возникать из-за несбалансированного питания - чрезмерного потребления кофеина и недостатка в рационе продуктов, богатых витамином B, магнием и железом. Такое головокружение может сопровождаться головной болью и общей усталостью. Похожие симптомы возникают при изменении гормонального фона (например, при менопаузе), а также при тревожном и депрессивном расстройствах.

Доктор Кэннон добавила, что малоизученной причиной головокружения выступает так называемая вестибулярная мигрень. При этом головная боль может как сопровождать приступы, так и отсутствовать. Однако другие симптомы, такие как повышенная чувствительность к свету и звукам, аура и тошнота, с большой вероятностью будут сохраняться.

По словам эксперта, вестибулярную мигрень можно скорректировать препаратами от классической мигрени. Однако для точного установления ее причин необходимо проконсультироваться с врачом.