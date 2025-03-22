Раскрыта связь между режимом питания и здоровьем мозга

Интервальное голодание помогает замедлить старение мозга и снизить риск развития деменции, рассказала "Газете.Ru" врач-терапевт, диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко, передает Day.Az.

Интервальное голодание - это диетическая концепция, предполагающая повторяющиеся циклы голодания или ограничения калорий и приема пищи. Такой подход может положительно влиять на метаболическое здоровье и замедлять развитие когнитивных нарушений.

"Есть данные, что интервальное голодание стимулирует процессы аутофагии - естественного механизма "очистки" клеток. В результате из клеток мозга удаляются токсичные белки бета-амилоиды, которые считаются одними из основных виновников развития болезни Альцгеймера. Эти данные открывают новые горизонты в борьбе с деменцией и другими возрастными заболеваниями нервной системы", - подчеркивает эксперт.

Вариантов интервального голодания много. Самые популярные схемы - это диета 5:2 и питание с ограничением по времени. Диета 5:2 предполагает пять дней нормального питания и два дня, когда калорийность ограничивается до 500-800 килокалорий. Во втором случае ограничивают не калорийность, а часы приема пищи. Обычно такое "окно" длится от 4 до 12 часов в сутки. На этом принципе построены схемы раннего и позднего питания. Они допускают прием пищи с 8 до 14 часов дня или, напротив, в интервале с 14 до 20, в остальное время можно только пить воду или низкокалорийные напитки.

"Интервальное голодание оказывает положительный эффект на организм сразу с нескольких сторон. Оно нормализует липидный обмен, артериальное давление и помогает бороться с ожирением - все это факторы риска деменции. Но главная особенность связана с его способностью активировать важнейшие нейробиологические механизмы. Усиливается активность митохондрий - "энергетических станций" клеток, что повышает выработку энергии в нейронах и делает их устойчивыми к стрессовым воздействиям", - отметила Фесенко.

Однако, по словам врача, важно подобрать режим интервального питания в индивидуальном порядке. Практиковать интервальное голодание без контроля опытного врача рискованно.