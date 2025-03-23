Почему мы икаем и как быстро это остановить

Иногда икота проходит сама собой, но в некоторых случаях может продолжаться достаточно длительное время, создавая дискомфорт. О причинах икоты, какие заболевания она может сопровождать и как ее остановить, "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Антюфеева, передает Day.Az.

"Икота представляет собой непроизвольное, ритмичное сокращение диафрагмы - мышцы, которая разделяет грудную и брюшную полости и играет важную роль в процессе дыхания. Это сокращение приводит к резкому вдоху воздуха в легкие и сопровождается характерным звуком", - объяснила врач.

По ее словам, в большинстве случаев икота абсолютно безобидна и исчезает сама по себе. Среди таких причин: быстрое употребление еды или напитков, особенно если при этом происходит заглатывание воздуха; переедание жирной пищи - это замедляет процесс освобождения желудка, что может раздражать диафрагму; употребление слишком холодных или горячих напитков; психоэмоциональные факторы - стресс или испуг могут спровоцировать икоту.

Тем не менее, как обратила внимание гастроэнтеролог, в некоторых случаях она может указывать на наличие более серьезных проблем со здоровьем. В частности, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

"При ГЭРБ происходит заброс желудочного содержимого в пищевод, что раздражает слизистую и может воздействовать на диафрагму или блуждающий нерв, провоцируя икоту. В случае грыжи пищеводного отверстия диафрагмы часть желудка смещается в грудную полость, что создает давление на диафрагму и также может вызывать ее непроизвольные спазмы, приводящие к икоте. Оба состояния требуют внимания, так как длительная икота может быть симптомом их обострения", - предупредила Антюфеева.

Кроме того, раздражение диафрагмы может быть вызвано воспалением легких (пневмонией). При пневмонии воспалительный процесс раздражает плевру и диафрагму, активируя нервные окончания. Это, вместе с частым кашлем, создающим давление на диафрагму, может вызывать ее непроизвольные спазмы, приводящие к икоте.

"Икоту могут вызвать и опухоли, воздействуя на диафрагму или нервы (диафрагмальный или блуждающий) через прямое давление, раздражение или метастазы. Это приводит к непроизвольным спазмам диафрагмы", - добавила врач.

Также по ее словам, хронический алкоголизм может вызывать токсическую икоту из-за негативного воздействия алкоголя на организм.

"Не существует единого универсального метода избавления от икоты. Согласно Гарвардской медицинской школе, есть несколько способов, которые могут помочь: проглотить чайную ложку сахара (не запивая водой) или кусочек льда, медленно съесть кусочек сухого хлеба, пожевать лимонную дольку; пить ледяную воду маленькими глотками; сделать массаж твердого неба или потянуть за язык; задержать дыхание на 10 секунд, затем сделать два вдоха; подышать в бумажный пакет (будьте осторожны, чтобы не закружилась голова); подтянуть колени к груди и наклониться вперед", - рассказала Антюфеева.

В заключение она отметила, что, если икота продолжается больше двух дней, следует обратиться к врачу. Специалист проведет диагностику, чтобы исключить серьезные патологии, и подберет необходимое лечение.