Ученые добились прорыва в бактериальной терапии рака

Группа ученых из Китайской академии наук раскрыли ключевой механизм бактериальной терапии рака. Открытие обещает прорыв в лечении опухолей. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда разработала ослабленный штамм бактерий Designer Bacteria 1 (DB1), который способен выживать и размножаться только в опухолевых тканях. Этот штамм эффективно уничтожает раковые клетки, при этом безопасно выводится из здоровых тканей.

Исследователи обнаружили, что эффективность DB1 связана с активацией резидентных клеток памяти CD8+ T в опухоли. Эти клетки играют ключевую роль в борьбе с раком.

Ученые выяснили, что белок интерлейкин-10 (IL-10) и его рецептор (IL-10R) служат центральными элементами процесса, в котором IL-10 связывается с рецептором IL-10R на клетках CD8+ T, активируя белок STAT3. Это создает положительную обратную связь, усиливая экспрессию IL-10R и позволяя клеткам "запоминать" стимуляцию. В результате клетки CD8+ T активируются и уничтожают опухолевые клетки.

Специалисты также узнали, что ассоциированные с опухолью макрофаги повышают выработку IL-10 после стимуляции DB1 через сигнальный путь Toll-like Receptor 4 (TLR4). Кроме того, IL-10 снижает миграцию нейтрофилов, что помогает бактериям избежать быстрого уничтожения иммунной системой.

Открытие не только объясняет механизм действия бактериальной терапии, но и открывает новые возможности для разработки более безопасных и эффективных методов лечения рака.