Почему болит в шее при работе за компьютером?

Боли в области шеи - распространенное явление у тех, кто работает за компьютером или часто использует смартфон.

Как передает Day.Az, о причинах этого состояния и его профилактике "Известиям" рассказала врач-невролог медицинской компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова.

По ее словам, болезненные ощущения в области шеи при регулярном использовании гаджетов принято называть синдромом "компьютерной шеи". Она объяснила, что он подразумевает развитие у человека комплекса симптомов, возникающих из-за длительного статического напряжения мышц шеи и плечевого пояса.

"Неправильная поза подразумевает длительное положение корпуса с наклоном головы вперед. В нейтральном положении нагрузка на шейный отдел составляет около 5-6 кг, а при смещении головы вперед на 15-60 градусов она возрастает примерно до 27 кг. Это, в свою очередь, приводит к перенапряжению трапециевидных и лестничных мышц, а также к сдавливанию межпозвоночных дисков и, как следствие, к болевым ощущениям", - отметила она.

Синдром "компьютерной шеи" может развиваться из-за неправильной организации рабочего места. Например, на это может влиять отсутствие опоры для рук, неудобный стол или стул. Недостаток физической активности, а также такие заболевания, как сколиоз или остеохондроз, также могут влиять на развитие синдрома.

Среди симптомов врач выделила ноющую или острую боль в шее, усиливающуюся к концу дня, ограничение движений при поворотах головы, давящие головные боли, отдающие в затылок и виски, а также усталость глаз. Кроме того, у человека может быть нарушение осанки в виде "горба" в нижнешейном отделе, добавила Лепилова.

"При возникновении подобных симптомов необходимо проконсультироваться с врачом-неврологом, либо вертебрологом или ортопедом для проведения диагностики и назначения необходимого лечения. Без своевременной терапии боль может стать хронической, помимо этого, возможно образование протрузий и грыж в шейном отделе, а также усиление кифоза - появление искривления позвоночника назад", - отметила специалист.

Лепилова посоветовала делать перерыв на гимнастику каждый час при работе с электронными устройствами. Так, она рекомендовала выполнять наклоны головы в стороны, круговые движения головой и опускать подбородок к шее. Необходимы 5-10 повторений. Также для улучшения осанки и укрепления мышц шеи полезно заниматься скандинавской ходьбой, отметила врач.

Кроме того, чтобы избежать усталости глаз при работе за компьютером или смартфоном, полезно выполнять следующее упражнение: каждые 20 минут нужно отрываться от экрана на 20 секунд и фокусировать взгляд на предмете, расположенном на расстоянии примерно 6 м, заключила специалист.