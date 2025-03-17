Чем опасны просроченные и поддельные лекарства?

Некоторые лекарства сохраняют свои свойства даже спустя много месяцев по истечении срока годности. Однако известно, что определенные препараты, например, антибиотики и инсулин, со временем могут менять химический состав или терять эффективность.

Как передает Day.Az, об этом 17 марта "Известиям" рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

"Особенно опасно принимать просроченные препараты, которые регулируют работу сердца, нервной системы. Например, лекарства от аритмии, повышенной свертываемости крови, судорожных приступов. Если человек принял их, чтобы купировать опасное для жизни состояние, а они не сработали должным образом из-за того, что срок их годности уже истек, последствия могут быть самыми тяжелыми", - предупредила она.

Врач всё же рекомендовала следить за сроком годности препаратов, а все испорченные лекарства выбрасывать.

"В некоторых препаратах (особенно это касается жидких форм - сиропов, капель, суспензий) со временем могут размножаться бактерии. Это может негативно влиять на работу пищеварительной системы, вызывать бактериальную инфекцию глаз, носа, особенно у детей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Помимо этого, просроченные препараты могут вызывать аллергическую реакцию, отравление и даже нарушения работы сердца, почек, печени, органов зрения", - добавила Уланкина.