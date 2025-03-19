Назван анализ, способный случайно обнаружить рак почки
Рак почки может быть обнаружен случайно, например, при анализах мочи или при проведении УЗИ.
Как передает Day.Az, для уточнения диагноза обычно используются КТ, МРТ и биопсия, рассказал "Газете.Ru" врач-онколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.
"Обычно злокачественные опухоли почек не проявляют себя до тех пор, пока не достигнут поздних стадий. В большинстве случаев злокачественные опухоли выявляются случайно во время ультразвукового исследования (УЗИ) или по анализам мочи, при этом пациент не испытывает никаких симптомов, а его общее состояние остается хорошим. Обычно насторожить должны повышенное содержание белка и красных кровяных клеток (эритроцитов) в моче", - рассказал врач.
Рак почки - это опасное заболевание, при котором в почке развивается злокачественная опухоль, способная со временем проникать в близлежащие ткани и органы. Без лечения болезнь чаще всего приводит к летальному исходу, однако при своевременной диагностике шансы на выздоровление значительно возрастают.
"Чем раньше болезнь будет диагностирована, тем выше вероятность успешного лечения. На начальных стадиях опухоль ограничена почкой, однако с прогрессированием болезни она может выйти за пределы органа и затронуть другие ткани и органы, а также лимфоузлы, значительно ухудшая прогноз. Прогнозы выживаемости зависят от стадии заболевания: на ранних стадиях 5-летняя выживаемость может достигать 80%, в то время как на последней стадии - всего 8%. Эти цифры подчеркивают важность регулярных медицинских осмотров и своевременного выявления заболевания", - добавил врач.
Среди причин рака почки неблагоприятные условия труда, курение, а также хронические заболевания почек, такие как поликистоз или пиелонефрит. Наследственные факторы и нарушения обмена веществ также могут сыграть роль в развитии этой болезни.
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