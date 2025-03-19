Врач предупредил о рисках использования популярного болеутоляющего
Популярное болеутоляющее, которое есть практически в каждой домашней аптечке, может нанести вред здоровью.
Как передает Day.Az, об опасности ибупрофена предупредил британский терапевт Сермед Межер, пишет Daily Mirror.
По словам врача, ибупрофен - относительно безопасное лекарство для снятия боли и температуры. Однако если пить его каждый день на протяжение долгого времени, оно может повредить слизистую оболочку желудка и даже спровоцировать язву.
Межер призвал с особой осторожностью принимать ибупрофен и другие подобные лекарства тем, у кого уже есть язва желудка. Чтобы уменьшить риск побочных реакций, он посоветовал принимать препарат во время еды или запивать его молоком.
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