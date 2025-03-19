Определена причина ухудшения работы мозга

Ученые Австралийского национального университета выяснили, что низкое качество сна и его нехватка могут негативно влиять на здоровье мозга. Исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine, основано на анализе более 100 научных работ и выявило связь между плохим сном и снижением объема серого вещества в головном мозге, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ведущего автора исследования доктора Тергел Намсрай, нехватка сна может способствовать нейродегенеративным процессам, однако механизмы этого влияния пока изучены недостаточно.

"Мы обнаружили, что люди с расстройствами сна, например с нарушениями фазы быстрого сна, имеют меньший объем серого вещества в правой лобной извилине. Это одна из первых областей мозга, где появляются признаки деменции и болезни Альцгеймера", - пояснил Намсрай.

Ученые учитывали различные параметры сна: его продолжительность, качество, частоту ночных пробуждений и другие факторы. По мнению исследователей, результаты подтверждают необходимость тщательного контроля за состоянием сна, особенно в рамках медицинских осмотров.

Авторы исследования подчеркивают, что улучшение качества сна может стать одним из способов профилактики возрастных изменений мозга и когнитивных нарушений.