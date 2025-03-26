Назван неожиданный фактор повреждения печени

Ученые из Калифорнийского университета установили, что воздействие выхлопных газов дизельного топлива повреждает печень, вызывая дисфункцию митохондрий ("энергетических станций") клеток органа у мышей. Результаты исследования опубликованы в Particle and Fibre Toxicology (PFТ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее опубликованные научные работы показали, что выбросы дизельного топлива и другие загрязнители воздуха могут повышать развитие диабета второго типа, жировой болезнью печени, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые провели эксперимент на грызунах.

В ходе исследования клетки печени мышей подвергли воздействию частиц дизельного топлива. Это привело к нарушению активности 658 генов и 118 метаболитов - продуктов клеточного обмена веществ. В клетках, на которые воздействовали выхлопными газами, возникла дисфункция митохондрий. Исследователи объяснили, что такие нежелательные изменения могут привести к избыточной выработке триглицеридов, жирных кислот и сахаров.

Эксперименты также подтвердили, что загрязняющие частицы выхлопных газов активировали Pck1, который, в свою очередь, увеличивал выработку глюкозы.

Хотя появляются новые доказательства связи между загрязнением воздуха и метаболическими заболеваниями, точные механизмы их развития пока неизвестны. Исследователи предполагают, что главным виновником проблем со здоровьем может быть диоксид серы - газ-загрязнитель и один из компонентов выхлопных газов, источником которого в атмосфере является сжигание топлива.