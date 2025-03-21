Хроническая бессоница может привести к ряду заболеваний

При недосыпе в течение нескольких лет серьезно возрастает риск появления проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом предупредил врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков в беседе с "Газетой.Ru".

"Недосыпание крайне негативно влияет на состояние организма, например, если на протяжении 7-8 лет спать меньше шести часов в сутки, то резко возрастает риск появления серьезных хронических заболеваний - сердечно-сосудистых, диабета и рака", - предупредил он.

Эксперт подчеркнул, что хронический недосып делает человека более уязвимым перед различными инфекциями, поскольку существенно ослабляет иммунную систему. При этом повышается риск стресса и тревожности, что в дальнейшем может стать причиной депрессии, психологических расстройств и ухудшения ментального состояния.

"Симптомы, которые должны стать показанием к обращению к специалисту: частые пробуждения по ночам, храп, утренняя головная боль, проблемы с памятью или концентрацией, помимо этого физические симптомы, такие как повышенное артериальное давление и нарушения в работе сердца", - сообщил Новиков.